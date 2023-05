Concorso in magistratura truccato | due indagati a Roma La truffa smascherata da un sms inviato alla persona sbagliata

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Voleva diventare magistrato truccando la selezione di accesso: un paradosso in termini. Uno dei candidati all ultimoin, bandito sulla Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre ...

Voleva diventare magistrato truccando la selezione di accesso: un paradosso in termini. Uno dei candidati all ultimoin, bandito sulla Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre ...Incon Castellano, Astone avrebbe commesso una serie di violazioni: quella della norma 'applicabile alle commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, che impone l'obbligo di astensione nei ...... fondatore di FI, fedelissimo del Cavaliere e già condannato peresterno alla mafia. De ... Per Verini "la commissione antimafia non può né deve sostituirsi alla", ma la commissione ...