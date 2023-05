Concerto Max Pezzali 2023 a Roma al Circo Massimo | ecco quando | biglietti e ospiti

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Max, uno dei re degli anni Novanta. Chi non ricorda il mitico gruppo degli 883? Chi non ha mai ballato, pensato, pianto con le loro canzoni? Ebbene, parliamo di uno dei simboli degli anni trascorsi così velocemente a ridosso del nuovo millennio. Dopo, poi, la carriera di Max non si è fermata, anzi, ha continuato con grandissimo successo. Conosciamo Debora Pelamatti, moglie di Maxdal 2019 dopo il matrimonio segreto a PaviaMaxal: tutti i dettagli Un successo indiscusso anche per la stagione live italiana 2022/con oltre 30 date interamente Sold Out nei Palazzetti, che hanno seguito lo strabiliante doppio appuntamento – sempre tutto esaurito – allo stadio San Siro nel luglio scorso, torna sul palco per quella che si ...

Sabato 2 settembre 2023Pezzali sarà per la prima volta inal leggendario Circo Massimo di Roma con 'IL CIRCO'. È la prima volta chePezzali si esibisce nel luogo più maestoso ed emblematico per un ......Sottosegretario alla Cultura Giammarco Mazzi che per primo ha lanciato l'idea di un grande... Infine si è messo a disposizione anche il noto dj rimineseMonti.Monti realizzerà con l'...Orari: primoalle ore 21:30; secondoalle ore 22:30. Prezzi : biglietto gold 26,... Sabato 17 giugno ore 21:30 Dado Moroni eIonata 'Two for you' (in collaborazione con Jando Music)...

Gigi D'Alessio, concerto a Napoli con Max Pezzali, Nino D'angelo e Pio e Amedeo ilmattino.it

Annunciati i primi ospiti de "Il circo Max", la grande festa di fine tour di Max Pezzali al Circo Massimo di Roma."Il Circo Max" è il titolo del grande concerto estivo di Max Pezzali. Unico appuntamento che farà tappa a Roma al Circo Max sabato 2 settembre 2023.