“Con quella dell’Isola dei Famosi” Il gossip bomba su Francesco Totti | “Bellissima | la vedete in tv”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Notizia davvero clamorosa su. Tutti oggi sappiamo che, dopo la rottura con Ilary Blasi, si è legato sentimentalmente a Noemi Bocchi. Ma l’ex calciatore della Roma avrebbe avuto un contatto con una concorrentedei2023. Una donna che è sbarcata in Honduras avrebbe avuto a che fare con Er Pupone, stando alle ultime indiscrezioni sul suo conto. E subito è partita la caccia per scoprire chi sia questa donna. Una di loro è già stata esclusa dall’elenco, ma ce ne sono tante altre che potrebbero invece essersi sentite con. Una concorrentedeidell’attuale edizione si sarebbe avvicinata a lui, secondo quanto scritto dalla pagina Instagram The Pipol. E proprio ...