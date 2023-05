Con il cuore nel nome di Francesco su Rai 1 | ecco quando e chi sono gli ospiti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Su Rai 1, il 30 maggio 2023 arriva “Con ilneldi”. La puntata, che andrà in onda dalla Basilica di Sand’Assisi, è arrivata alla sedicesima edizione e vedrà la conduzione di Carlo Conti. Tanti gliche ricorderanno. e soprattutto omaggeranno, il famoso Santo italiano, che oltretutto ha dato anche ilal nostro attuale Santo Padre in Vaticano. La sedicesima edizione di “Con ilneldi” Sarà un evento all’insegna della solidarietà, come pensato dai suoi organizzatori, ovvero i frati del Sacro Convento di Assisi. Lo spettacolo andrà in onda sul prime time di Rai 1, con Carlo Conti pronto a ospitare illustriper l’edizione dello show. Tanti cantanti ...