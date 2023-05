(Di mercoledì 24 maggio 2023) 'Verso una Corporate Political Responsibility', evento a Palazzo Wedekind Il 25 maggio farà il suo ritorno il, l’appuntamento diItaliana dedicato allapubblica e istituzionale, che in questa sesta edizione si svolge in partnership con Adl Consulting. L’evento si terrà a Palazzo Wedekind (Piazza Colonna, 366, Roma). L’edizioneintrodurrà un nuovo mindset nelle relazioni istituzionali: la Corporate Political Responsibility (Cpr). Il nuovo approccio suggerisce che la responsabilità delle imprese sul fronte ambientale, economico e sociale debba estendersi anche alla sfera pubblica, dove gli attori privati giocano un importante ruolo nella creazione di valore, a beneficio della comunità. Tale approccio si basa su una metodologia ...

...discusse nel tanto atteso Consiglio di Amministrazione in programma per la giornata di, ma ...sui fedelissimi Nicola Rao (che lascerebbe il Tg2 per approdare alla direzione della) e ......di Ses Lino Morgante per offrire alle giovani generazioni uno strumento efficace die ... seguito dalla visita alla MSC World Europa attraccata a Messina, che sarà raccontatosulla ..." Sostenibilità: strategie aziendali nel mobility management " è il convegno che si svolgeràa Milano, organizzato da Consumers' Forum e il Socio Agos. L'evento sulla mobilità ......

Comunicazione, domani 6°edizione Forum Public Affairs 2023 Adnkronos

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Il 25 maggio farà il suo ritorno il Forum Public Affairs, l’appuntamento di Comunicazione Italiana dedicato alla comunicazione pubblica e istituzionale, che in questa sesta ...Posizioni e curiosità su Raffaele Barberio, giornalista e direttore del sito Key4Biz, neo consulente del sottosegretario Butti.