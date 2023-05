(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Il 25 maggio farà il suo ritorno il, l'appuntamento diItaliana dedicato allapubblica e istituzionale, che in questa sesta edizione si svolge in partnership con Adl Consulting. L'evento si terrà a Palazzo Wedekind (Piazza Colonna, 366, Roma). L'edizioneintrodurrà un nuovo mindset nelle relazioni istituzionali: la Corporate Political Responsibility (Cpr). Il nuovo approccio suggerisce che la responsabilità delle imprese sul fronte ambientale, economico e sociale debba estendersi anche alla sfera pubblica, dove gli attori privati giocano un importante ruolo nella creazione di valore, a beneficio della comunità. Tale approccio si basa su una metodologia data-driven, funzionale al processo legislativo e ...

...discusse nel tanto atteso Consiglio di Amministrazione in programma per la giornata di, ma ...sui fedelissimi Nicola Rao (che lascerebbe il Tg2 per approdare alla direzione della) e ......di Ses Lino Morgante per offrire alle giovani generazioni uno strumento efficace die ... seguito dalla visita alla MSC World Europa attraccata a Messina, che sarà raccontatosulla ..." Sostenibilità: strategie aziendali nel mobility management " è il convegno che si svolgeràa Milano, organizzato da Consumers' Forum e il Socio Agos. L'evento sulla mobilità ......

Comunicazione, domani 6°edizione Forum Public Affairs 2023 Adnkronos

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Il 25 maggio farà il suo ritorno il Forum Public Affairs, l’appuntamento di Comunicazione Italiana dedicato alla comunicazione pubblica e istituzionale, che in questa sesta ...Posizioni e curiosità su Raffaele Barberio, giornalista e direttore del sito Key4Biz, neo consulente del sottosegretario Butti.