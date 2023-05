Compleanno De Laurentiis | gli auguri social della SSCN al presidente dello scudetto

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Oggi 24 maggio 2023 è il giorno deldi Aurelio De, ilcompie 74 anni. Ildel Napoli può festeggiare il suo settantaquattresimocon la soddisfazione di aver riportare il terzoal Napoli. Non una cosa da poco, visto che il titolo nel capoluogo partenopeo mancava da trentatré anni. Resta un po’ di amarezza per l’uscita anticipata dalla Champions League, colpa di arbitri che hanno condizionato pesantemente la doppia sfida con il Milan. Ma resta la grande festa di una stagione da incorniciare che è consegnata allo storia del calcio e del Napoli. Nel giorno del suosono arrivati in mattinata subito gli...

particolarmente basso) che volevano Dea Bari. Ma non è vero che non ha mai sollevato ... Ebbene Manfredi l'altra sera era al suoa Roma. Il primo cittadino della capitale, ...'Tanti auguri Piotr'. Un'altra serata da passare tutti insieme, per festeggiare ildi Piotr Zielinski . Il polacco ha dato appuntamento in un locale di Varcaturo ai ... Deha ...Il titolo era "Paura per Al Pacino, l'attore si strozza il giorno del suo: il VIDEO". ... Il merito di una trasposizione è del fiuto di Dino De, che nel 1972 aveva già portato ...

Compleanno con scudetto: auguri ad Aurelio De Laurentiis JUORNO.it

Oggi 24 maggio 2023 è il giorno del compleanno di Aurelio De Laurentiis, il presidente della SSCN compie 74 anni. Il presidente del Napoli può festeggiare il suo settantaquattresimo compleanno con la ...Inoltre, compiono gli anni: Marco Zanichelli, ex presidente di Trenitalia; Guglielmo Longobardo, pittore; Aurelio de Laurentiis, produttore cinema ... Festeggiano il compleanno anche: Roberto Mario ...