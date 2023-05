Compleanno De Laurentiis | chiamano il presidente del Napoli | cosa succede in diretta VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ai microfoni di Radio Marte, nella trasmissione ‘La Radiazza’ condotta da Gianni Simioli, è intervenuto ildel, Aurelio De, in occasione della concomitanza del suocon quello del grande attore e regista napoletano Eduardo De Filippo. Dea La Radiazza su Radio MarteDea La Radiazza su Radio Marte Ecco quanto evidenziato: Grazie mille per gli auguri di. Io nato nello stesso giorno di Eduardo? Eduardo De Filippo è stato socio di mio padre, hanno fatto tantissimi film assieme. Da quando avevo 4 anni, un bambino negli anni ‘50, veniva portato a teatro a vedere le commedie del mitico Eduardo De Filippo. Non so come un bimbo potesse resistere, ci voleva soltanto la forza di Eduardo. Rapito dalla ...