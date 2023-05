Commemorazioni per le stragi | è tutta una presa per i fondelli? Alle 16 30 segui la diretta con Peter Gomez

(Di mercoledì 24 maggio 2023) “per le, èunaper i?”,16.30parla in, con Mario Portanova, di quanto accaduto in occasione della commemorazione in memoria di Giovanni Falcone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...la polizia e alcuni componenti del corteo antagonista organizzato nel giorno delle... Penso siano stati commessi degli errori di valutazione che hanno finitocompromettere l'immagine ......Presidenza della Commissione di avere "la decenza di evitare di partecipare alledi ... appartenente ad un partito che si definisce conservatore perché non può definirsi (il momento) ..." E questo - afferma a margine delleil 31esimo anniversario della strage di Capaci - la dice lunga sullo stato di consapevolezza e di contiguità sulla mafia ed in particolare ...

Le autorità di Vimercate a Palermo per commemorare le stragi di mafia Città di Vimercate

“Commemorazioni per le stragi, è tutta una presa per i fondelli”, alle 16.30 Peter Gomez parla in diretta, con Mario Portanova, di quanto accaduto in occasione della commemorazione in memoria di ...È morto martedì pomeriggio a Palermo, all’età di 81 anni, l’avvocato Francesco Crescimanno, amico di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e difensore di parte civile per le loro famiglie ... nel giorno ...