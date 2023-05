“Cominium Ocritum e le Forche Caudine | una storia eretica” | a Cerreto presentazione del libro

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà sabato 27 maggio 2023 alle ore 18.30 presso il Centro Emmaus inSannita la, promossa dall’Istituto Storico del Sannio Telesino, di Comuniume le: unadi Lorenzo Morone, per i tipi di Fioridizucca editore. “Ho cercato, in questo saggio, di trasmettere le emozioni di un territorio che, da quando lo stavo indagando, non cessava mai di raccontare nuove storie. Un unicum, quello che c’era e c’è sui nostri monti, che aspettava solo di essere raccontato e regalato a tutti; da Saepinum a Telesia, da Pietraroia a Morcone, la nostra“Comune” è scritta con le pietre in un linguaggio facilmente decodificabile -scrive l’autore Lorenzo Morone – Una sorta di ...