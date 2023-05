Colosimo eletta presidente della Commissione antimafia | l’opposizione insorge | “È collegata all’ex Nar Ciavardini”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La nuovaparlamentareè Chiara, deputata di Fratelli d’Italia accusata di avere rapporti con Luigi, ex terrorista neofascista dei Nuclei Armati Rivoluzionari condannato in via definitiva come esecutore materialestrage alla stazione di Bologna del 1980. Intorno al suo nome si è generato enorme malcontento nel, al punto che la sua elezione è stata possibile soltanto grazie ai voti compattimaggioranza di destra (29 su 50 membri complessivi). Il nome diera spuntato agli inizi di maggio, quando l’altra candidata per il ruolo, Carolina Varchi, era stata accantonata per incompatibilità con il suo incarico di vicesindaca di Palermo: ...