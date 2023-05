Colosimo all’Antimafia | l’ira delle opposizioni | “È una pagina nera”

Il "me ne frego" con cui Giorgia Meloni ha voluto e imposto alla presidenza della commissione parlamentareChiara, suo avatar politico per anagrafe, storia e contiguità con un universo nero con cui FdI non vuole e non può recidere i suoi legami, è qualcosa di più e di peggio di un ......a Roma la neo presidente della commissione parlamentare...della commissione parlamentareChiara... che si occupa di approfondire questioni e vicende collegate'operato ...... forte della sua ampia maggioranza è andata avanti, e, ... già procuratore nazionale, e promotore nelle settimane ... si va dalla già vicepresidente di Libera, Enza Rando,'ex ...

Chiara Colosimo eletta presidente della commissione antimafia. Libera protesta: «Nomina piena di ambiguità e ombre» L'Espresso