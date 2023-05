Colleferro Biblioteca Comunale Riccardo Morandi Presentato il libro “La Sibilla” di Silvia Ballestra e due giorni dedicati al “Maggio dei Libri 2023”

... in collaborazione con l'Associazione AGE, l'Associazione Culturale Arte e Spettacolo e l'Associazione Ponte Donna, in partenariato con l'Istituto Comprensivo, laComunale e la ...... in collaborazione con l'Associazione AGE, l'Associazione Culturale Arte e Spettacolo e l'Associazione Ponte Donna, in partenariato con l'Istituto Comprensivo, laComunale e la ...

Colleferro. Le presentazioni di libri che si terranno questa settimana ... Cronache Cittadine