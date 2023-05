Cnr-Iriss Napoli | incontro sul fenomeno mediatico ‘Mixed by Erry’

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRaccontata di recente anche al cinema dal regista Sydney Sibilia, la storia di Enrico, noto a tutti come Erry, Giuseppe e Angelo Frattasio, è la storia di tre fratelli che in un contesto di illegalità diffusa – il Rione Forcella di– tra gli anni Ottanta e Novanta diedero vita ad un commercio di musicassette contraffatte, fino a diventare “la prima etichetta discografica in Italia”, capace di far arrivare sulle bancarelle le canzoni di Sanremo mentre il Festival era ancora in corso. Condannati dalla giustizia, i fratelli Frattasio hanno scontato la loro pena e oggi vivono nella legalità dedicandosi ad altre attività, pur conservando la passione per la musica. “La vicenda dei fratelli Frattasio offre spunti di riflessione sulla difficoltà di ben incanalare la creatività verso normali processi di sviluppo economico-sociale, in contesti ...