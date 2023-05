Claudio Amendola | addio a Francesca Neri | l’attore ha un nuovo amore

Sembrerebbe esserci una nuova fiamma nella vita di. Dopo la separazione con Francesca Neri , ufficializzata ad ottobre, ora pare esserci Giorgia nella quotidianità dell'attore sessantenne, recentemente coinvolto nella serie Il ...Il secondo capitolo della fiction italiana non si farà: a confermarlo l'attore Raniero Monaco Lapio, senza ulteriori spiegazioni, nuovo amore dopo Francesca Neri Maglioncino e jeans per lui, felpa e pantaloni neri per lei, la coppia chiacchiera e ride serena. Lo scatto pubblicato sulla rivista sottolinea ...

Claudio Amendola ha un nuovo amore, ecco chi è TGCOM

Sembrerebbe esserci una nuova fiamma nella vita di Claudio Amendola. Dopo la separazione con Francesca Neri, ufficializzata ad ottobre, ora pare esserci Giorgia nella quotidianità dell’attore ...Claudio Amendola, amatissimo attore italiano, è stato per 25 lunghi anni insieme a Francesca Neri. Adesso, dopo meno di un anno è pronto a ricominciare insieme a Giorgia. Pare che uno dei protagonisti ...