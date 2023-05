Claudia Motta svela la rottura con Simone Rugiati

, con Simone Rugiati amore finito: 'Sono single'. La confessione - scoop allo Zoo di 105 Chiara Ferragni, il top diventa un caso: 'Adesso ho capito perché si vedeva una te**a' L'ironia ...Già da tempo girava voce di una presunta crisi tra la modella e lo chef conduttore. Crisi che ora si è trasformata in una vera e propria rottura. A rivelarlo la stessaagli speaker de Lo Zoo di 105 . Vediamo le parole della ex naufraga.e Rugiati, da crisi a rottura. Da settimane giravano insistenti le voci di un presunto "terzo incomodo" nella ..., dopo la breve partecipazione a L'Isola dei Famosi che è stata costretta ad abbandonare per un infortunio, ha comunicato senza mezzi termini che la storia tra lei e Simone Rugiati è ...

Claudia Motta e Simone Rugiati si sono lasciati, la confessione dopo L'Isola dei Famosi La Gazzetta dello Sport

Ospite della puntata de Lo Zoo di 105, Claudia Motta svela la rottura da Simone Rugiati e conferma di essere single ...Nel corso delle ultime ore è emersa la notizia secondo cui Claudia Motta e Simone Rugiati abbiano deciso di mettere la parola fine alla loro relazione ...