Claudia Motta | dopo l’Isola è addio con Simone Rugiati Le parole di lui

Leggi su dilei

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L’ipotesi che ci fosse una crisi in corso si è fatta insistente nei giorni scorsi, ma ora è stata la stessaa confermare l’con. La modella ha preso parte aldei Famosi, ma ha dovuto ritirarsi dal survival show a causa di un infortunio. Non si sa cosa sia accaduto tra loroil rientro in Italia, ma ledi lei – durante un’intervista rilasciata a Lo Zoo di 105 – non lasciano spazio a dubbi, mentre lo chef in occasione dei ringraziamenti per il suo compleanno ha affidato a una storia social un pensiero che sembrerebbe potersi riferire a quanto accaduto., cosa ha detto della relazione finita conDelle storie ...