Classifica Santander League – Giornata 36

24/05/2023 alle 23:51 CEST Il Barça aggiunge la seconda sconfitta consecutiva dopo l'alirón contro una squadra di Pucelano che rischiava la permanenza e che meritava la vittoria La lotta per il secondo posto si svolgerà questo mercoledì con le partite Real Madrid-Rayo ed Espanyol-Atlético; i colchoneros hanno un punto in più Lui L'FC Barcelona ha perso in casa contro il Valladolid (3-1) in quello che è stato il secondo inciampo consecutivo del gruppo di Saverio, dopo essersi proclamato matematicamente campione de LaLiga2022-2023. La sconfitta dentro puccia mantiene i culé con 85 punti. Dove l'eccitazione continua è nella lotta per il secondo posto che i due club storici di Madrid: Atletico E Vero. Prima ...