Classifica Giro d’Italia 2023 | diciassettesima tappa | Geraint Thomas sempre in vetta | Caruso resta quarto

Alberto Dainese ha vinto allo sprint la 17tappa deld'Italia, da Pergine Valsugana a Caorle di 197 km. Battuti al fotofinish Milan e Matthews. ...Dolomiti con l'arrivo a Val di Zoldo La...... che dopo il weekend romagnolo si trova in testa alladi campionato. Il weekend sul ... tra sorpassi spettacolari e staccate decise, si è issato al comando già al termine del secondo. Da ...... e diciamo Perez per il semplice motivo che per il momento,alla mano, è il primo ... la RB19 non può sfoderare la sua eccezionale gestione delle gomme (se si gira con tempi sulmolto ...

Classifica Giro d'Italia 2023: Thomas maglia rosa con 18" su Joao Almeida. Roglic staccato, 4° Caruso OA Sport

La frazione Pergine Valsugana-Caorle, di 197 km, è stata la diciassettesima del Giro d'Italia 2023 di ciclismo su strada: arrivo in volata deciso al photofinish. Di seguito i leader delle quattro prin ...La conclusione della diciassettesima tappa del Giro d'Italia 2023 di ciclismo su strada, da Pergine Valsugana al traguardo di Caorle, dopo 197 km, ha confermato la maglia rosa, la più ambita, la più s ...