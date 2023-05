Citroën - My Ami Buggy II | aperta ed esclusiva

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Lapresenta la My AmiII, una serie limitata di 1.000 esemplari che sarà disponibile in Italia, Francia, Spagna, Belgio, Grecia, Portogallo, Inghilterra, Lussemburgo, Marocco e Turchia. Le prenotazioni saranno possibilimente online a partire dal 20 giugno al prezzo indicativo di 10.490 euro, mentre le consegne sono previste per la seconda metà di settembre. Colorata,e ricca di personalizzazioni. Questa variante dell'Ami prende spunto dai 50 esemplari della My Amiproposti nel 2022 in appena 50 esemplari e venduti meno di tre minuti sul sito ufficiale. Non sono previste porte, inoltre la carrozzeria in materiale plastico propone l'tinta Khaki con finiture giallo acido riprese anche all'interno ed il tetto apribile in tela. I copricerchi ...