Ciclismo | quando torna in gara Filippo Ganna? Svelata la corsa del rientro | i prossimi appuntamenti

(Di mercoledì 24 maggio 2023)tornerà inal Giro di Svizzera, in programma dall’11 al 18 giugno. Il due volte Campione del Mondo a cronometro ha deciso di rientrare in gruppo in occasione dellaa tappe in terra elvetica, come ha svelato Dario David Cioni (sua guida alla Ineos-Grenadiers) alla Gazzetta dello Sport. Il 26enne piemontese era stato costretto a ritirarsi al Giro d’Italia prima dell’ottava tappa, alla vigilia della cronometro da Terni a Fossombrone di domenica 21 maggio, a causa della positività al Covid-19. Il Campione Olimpico nell’inseguimento a squadre su pista si è negativizzato e dunque rientrerà tra meno di tre settimane. Il Giro di Svizzera prevede tra l’altro due prove contro il tempo in apertura e in chiusura. A seguire lo vedremo all’opera ai Campionati Italiani in Trentino (cronometro il 22 giugno, ...

Ciclismo, quando torna in gara Filippo Ganna

