(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. - (Adnkronos) - Dall'esclusione dal Giro d'Italia del 1999, perché trovato con un valore di ematocrito troppo altodella tappa di Madonna di Campiglio, alla morte improvvisa cinque anni dopo nel giorno di San Valentino, quando viene trovato solo, disteso a terra e a petto nudo nella sua stanza di un residence di Cesenatico. La parabola discendente del “Pirata” viene ripercorsa in “Il: l'omicidio di un campione”, il docu-drama invisione su TV8,, giovedì 25 maggio, alle ore 21.30. La vicenda di Marcoviene ricostruita con carattere investigativo dal regista Domenico Ciolfi in un film destinato inevitabilmente a far discutere. Ne viene fuori una ricostruzione accurata e avvincente della vita del campione romagnolo, molto amato dal ...

In ogni, due donne super. Altro che vandalo. Anche Blanco, dopo aver distrutto i fiori sul ... dele dell'equitazione. Motorsport: Max Biaggi, Loris Capirossi, Troy Corser, Aaron Slight, ...Non adalle sue gesta deriva l'acronimo Goat, "Greatest of All Time", il migliore di tutti i ... in anni recenti, ha già venduto numerosi pezzi mitici del calcio e del. Nei prossimi mesi ...Per non parlare dell'incredibile accesso agli spogliatoi, pericolosissimo indi problemi di ...La storia del Trofeo Laigueglia da oggi è un 'segmento' del Museo Digitale Diffuso delASL 1,...

Ciclismo: il caso Pantani in prima tv domani sera su Tv8 La Nuova Ferrara

L’Arte in Testa è una mostra promossa e curata da Fondazione Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo L’arte in testa arriva al Museo del Ghisallo e va subito ad arricchire il programma artistico cultu ...Roma, 24 mag. – (Adnkronos) – Dall’esclusione dal Giro d’Italia del 1999, perché trovato con un valore di ematocrito troppo alto prima della tappa di Madonna di Campiglio, alla morte improvvisa cinque ...