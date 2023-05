(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il primo amore è stato il pallone da calcio: “A 16 anni giocavo in C2, poi un infortunio mi ha tolto dai campi e messo sulla strada. A ripensarci, forse è stata la mia fortuna”. Perché il secondo amore è stato la bici da strada: “La bici, così come pedalo io, in maniera non violenta, quasi zen, regala benessere all’anima e al corpo. Esco di casa, raggiungo i navigli e lì trovo silenzio, tranquillità, profondità. E natura. La bici è divertimento, piacere, allegria. E’ spensieratezza, leggerezza, serenità. E’ anche concentrazione, attenzione, ispirazione. E poi riflessione, scarico, ricarica. In una sola parola: la”.. Non Stefano, il corridore milanese della Alpecin-Deceuninck, ma, lostellato di D’O nel Milanese, a San Pietro all’Olmo. Il suo ...

Ciclismo e cucina "hanno lo stesso traguardo: la felicità". Parla lo chef Davide Oldani Il Foglio

"La bici, così come pedalo io, in maniera non violenta, quasi zen, regala benessere all'anima e al corpo. Esco di casa, raggiungo i navigli e lì trovo silenzio, tranquillità, profondità". I ricordi, l ...