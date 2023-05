Chieri Rames | nuovo singolo “Un giorno come un altro”

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Dal 23 maggio 2023 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Unun”, ildi. “Unun” è un brano che lancia un messaggio chiaro sull’importanza della sicurezza stradale, descrivendo i momenti tristi e reali degli incidenti che, purtroppo, accadono tutti i giorni sulle strade del nostro paese. Il progetto nasce grazie alla partecipazione del contest da parte dell’artista alla campagna sulla sicurezza stradale “Guida e basta” promosso da Anas (Gruppo FS Italiane) e Radio Italia. La produzione artistica è curata da Alessio Strada in arte “” e Matteo d’Alessandro in arte “unclematt”. Alessio, in arte, nasce a ...