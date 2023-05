Chiarugi | «Fiorentina Inter | la Viola deve crederci | è il momento di tornare a vincere»

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Luciano, ex ala della, ha parlato così della situazione deiin vista della finale di Coppa Italia di stasera Lucianoè stato uno dei giocatori che con laha vinto lo scudetto del 1969 e ha anche aggiunto una Coppa Italia tra le soddisfazioni avute in. Il suo modo di giocare era assolutamente riconoscibile: un’ala scattante, molto rapida, amante dei dribbling. La Gazzetta dello Sport lo harogato a proposito della finale di Coppa Italia: l’ultima vinta dai toscani risale al 2001, c’erano Rui Costa ed Enrico Chiesa in squadra eera il vice di mister Mancini.DEL 2001 E QUELLA DI OGGI – «Quella era una squadra fantastica, piena di campioni, però anche questa di ...

I l feeling con la Coppa Italia è sempre stato piuttosto speciale, più o meno come quello con la maglia della. Lucianone ha vinte quattro, in tre ruoli diversi.

Chiarugi: “Vai Fiorentina, cambia la storia. Testa e qualità, devi crederci” La Gazzetta dello Sport

L’ex viola e la finale di Coppa Italia: “È ora di alzare un trofeo. Italiano ha fatto un grande lavoro: Firenze si merita una vittoria così” ...La Fiorentina ha una bacheca di tutto rispetto arricchita con vari Scudetti e un titolo internazionale di grande prestigio.