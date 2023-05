Chiariello | Non gli ha mai perdonato

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 24 maggio 2023) A Canale 21, Umberto, Giornalista: "La conferenza stampa di Spalletti post Udine è la peggiore nella storia di un allenatore. Stonava proprio. Era acido in corpo, si doveva togliere un sassolino dalle scarpe. Lui non ha maiDe Laurentiis per il dopo Empoli dello scorso anno”. Caro Umberto e ti credo, ma non è un sassolino. Sono macigni. Tu come ti saresti sentito dopo il (vero o presunto?) litigio in treno con il Vicepresidente? Dopo l'ennesima imposizione del famigerato ritiro? Trasformato in cene sociali "motivazionali". Intervenute per il "pericolo" di perdere la zona Champions. Evento remoto. Ma non intervenute prima. Per evitare il pericolo di "perdere" lo Scudetto. Inoltre, dov'era il Vicepresidente ed il resto della Società, quando il sacro pullman del Napoli, con l'effigie del D10S, veniva fatto oggetto di lanci di uova? ...