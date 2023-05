Chiara Ferragni spende una fortuna per la scuola privata del figlio Leone | ecco quanto costa la retta!

(Di mercoledì 24 maggio 2023)è una delle influencer digitali più seguite al mondo con oltre 26 milioni di followers sui suoi profili social. Dopo aver creato il suo blog The Blonde Salad e la linea di modaCollection, l'influencer si è sposata con il rapper Fedez e ha avuto due figli,e Vittoria. Molti fan si chiedono dove sia frequentata lail primogenito della coppia e grazie ad una foto postata dalla, è stato scoperto che frequenta la St Louis School, una rinomatabilingue di Milano. Scopriamo insieme i dettagli. Di cosa parliamo in questo articolo...: influencer digitale con 26 milioni di followers The Blonde Salad: il blog che le ha dato notorietà ...

... si occupa infatti della creazione, dello sviluppo e della distribuzione internazionale delle linee di profumo di grandi marchi come Trussardi, Laura Biagiotti,, Angel Schlesser, ...nuova ambassador di Martini per l'anniversario dei 160 anni Martini ha sceltocome ambassador per la campagna pubblicitaria di celebrazione del suo 160° anniversario e ..." Voleva gli sghei e a Muschio di sghei non ne diamo ", ha fatto sapere il marito dinegli scorsi giorni, facendo un lungo elenco dei personaggi famosi che gli hanno detto " no, ...

Chiara Ferragni ha avuto un flirt con un attore di Hollywood Radio 105

Martini ha scelto Chiara Ferragni come ambassador per la campagna pubblicitaria di celebrazione del suo 160° anniversario e ne ha afffidato l'ideazione e la realizzazione a Negri Firman, l'agenzia ...Il designer Nicolas Ghesquiere l'ha definita "una fantasia bucolica": è la sfilata di Louis Vuitton sul Lago Maggiore ...