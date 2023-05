Chi è il nuovo fidanzato di Manila Nazzaro? Spoiler alert | è un volto noto!

Si chiama ' The Alien ' ed è a base di kiwi, mela verde e redbull: è ilcocktail che va di moda a San Antonio. Il motivo Semplice, perché è stato dedicato a Victor ...ci sono pochi dubbi su...La notizia in effetti non è stata né confermata né smentita ma a quanto pare le voci parlano di unamore sbocciato tra i due.è Giorgia Della nuova fiamma di Claudio Amendola si sa ben poco.Claudio Amendola ha unamore Dopo il divorzio dalla moglie Francesca Neri , l'attore pare abbia ritrovato la serenità al fianco di un'altra donna. Lei si chiama Giorgia ha 45 anni (quindi 15 in meno di Amendola) e fa ...

Claudio Amendola ha un nuovo amore, ecco chi è TGCOM

Claudio Amendola ha un nuovo amore Dopo il divorzio dalla moglie Francesca Neri, l'attore pare abbia ritrovato la serenità al fianco di un'altra donna. Lei si chiama Giorgia ha ...Largo ai giovani in questa spumeggiante edizione de L’Eredità. Di recente, alla famiglia del game show si è aggiunto un nuovo volto. Si tratta di Christian. Giovane e… Leggi ...