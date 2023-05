Chelsea | Mount potrebbe partire | c’è il Manchester United

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La Premier League ha già incoronato il suo vincitore per questione stagione: ilCity si è infatti laureato campione d’Inghilterra vincendo il testa a testa con l’Arsenal. Restano però ancora in bilico alcune questioni, nella fattispecie quelle riguardanti la qualificazione alle prossime edizioni delle competizioni europee e la la lotta salvezza. In nessuna di queste è però compreso il, reduce da una stagione del tutto negativa e per questo deludente. Nel prossimo mercato ilvederequalche calciatori e tra questi ci sarebbe Masoncheinteressare al. Capiamo meglio. I pensieri dei Blues non possono che essere già rivolti alla prossima edizione del massimo ...

Secondo quanto riportato dal Daily Mail il Manchester United è pronto ad andare all'assalto di Mason, centrocampista classe '99 del. Il giocatore inglese è legato con i blues fino al 30 Giugno 2024, ma ancora non sembra esserci aria di rinnovo. IL MANCHESTER UNITED PUNTA: PRONTI ...Masonè finito nel mirino dei grandi club e secondo la stampa britannica, potrebbe essere messo sul mercato dai londinesi vista la tanta richiesta. Il Manchester United sarebbe pronto a mettere sul ...Commenta per primo Il Manchester United avrebbe fatto un'offerta di 63 milioni di euro alper Mason, secondo il Daily Mail . Il centrocampista non ha ancora accettato l'offerta di rinnovo dei blues ed è stato accostato ad altri club della Premier League.

Chelsea, su Mount una rivale della Premier | Mercato ... Calciomercato.com

Chelsea trio Mason Mount, Reece James and Ben Chilwell are all unlikely to play again this season. Southgate is set to leave City’s England contingent of John Stones, Kyle Walker, Phil Foden, Jack ...Chelsea and Manchester United are expected to enter talks over a deal for Mason Mount as the midfielder is reported to favour a move to Old Trafford. United want to sign midfielder Mount prefers move ...