(Di mercoledì 24 maggio 2023)è tornata in WWE nel Royal Rumble match del 2023, nonostante fosse sotto contratto già da qualche mesedi apparire sullo schermo. Laha discusso di tutto ciò che ha portato al suo ritorno durante una nuova intervista con Ryan Satin su “Out of Character“. Le motivazioni dietro questa scelta. “Ho passatoa cercare di scoprire quando ci sarebbe stato il mio ritorno a sorpresa. La Royal Rumble è stata perfetta, e proprio il modo in cui l’intero evento si è svolto e quei cinque secondi rimarranno nella storia. Penso davvero che sia stato il modo perfetto per tornare“. Quando le è stato chiesto se la WWE stesse rinviando il suoperché stavano cercando di trovare il personaggio giusto per lei, ha dichiarato: “Penso di sì, e una questione ...

... il discorso è un po' diverso: è stato inseguito a lungo, poi CC ha scelto ildove ha ... Poi potrebbe esserci anche l'opzione, la linea verde, ma in questo caso i rischi ...Hanson). I ricordi sono tutto ciò che hai, che ti aiuta a sopravvivere alle tempeste e ...). Non importa dove andrai, sarai sempre nel mio cuore. (Anthony T. Hincks). Ciò che è bello non ...... "Parliamo d'altro", risponde con un sorriso a chi gli chiede come è andata la sua prova sul... la prima senza l'ex centravanti di Sampdoria, Juventus e. "È un'opportunità per aiutare chi ...

Chelsea Green conferma: “Firmai per la WWE mesi prima del mio debutto” Zona Wrestling

Nella puntata di Raw del 29 maggio, Raquel Rodriguez cercherà di riconquistare i WWE Women's Tag Team Championship che non ha mai perso. Tuttavia, dovrà farlo senza Liv Morgan che è fuori per infortun ...Dopo aver visto l'annuncio di Money in the Bank a Londra, la WWE inizia già con la preparazione del PLE subito dopo Night of Champions ...