Che cos’è il cloud seeding e perché non c’entra con le alluvioni in Emilia-Romagna

(Di mercoledì 24 maggio 2023) di Anna Toniolo Nel mese di maggio 2023 varie zone dell’sono state colpite da ondate di pioggia eccezionali che hanno causato frane, inondazioni e allagamenti, provocando 15 vittime accertate (al 24 maggio) e molti danni. Secondo Pierluigi Randi, meteorologo e presidente dell’Associazione meteo professionisti (Ampro), in meno di due settimane in determinate aree è caduta oltre la metà della pioggia che solitamente è attesa in un anno. Sempre stando a quanto riportato da Randi a Repubblica, «come impatti sul territorio probabilmente è l’effetto alluvionale più grave di almeno gli ultimi 100 anni». Nonostante il legame tra eventi meteorologici estremi (come è stato denominato anche questo) e il cambiamento climatico sia ormai dimostrato da molti esperti, uno dei filoni della disinformazione più in voga nei giorni successivi ...