Charter | uno su mille ce la fa benissimo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La North Sardinia Sail di Simone Morelli c’è. Anche quest’anno, l’azienda specializzata nel noleggio di imbarcazioni a vela, primeggia in Sardegna. La consacrazione nell’Olimpo deling è riportata, nero su bianco, nell’inserto Top 1000 2023 de La Nuova Sardegna, in cui sono elencati i fatturati delle principali realtà produttive dell’isola.La NSSsi attesta su un giro d’affari complessivo di circa 7,5 milioni di euro, superando di ben uno, tondo tondo, quello dell’anno precedente. «Un risultato soddisfacente che, dopo la flessione causata dalla pandemia, ci consente di guardare al futuro con maggiore positività. Il settore delnautico è in costante crescita perché sempre più persone scelgono questo tipo di vacanza. Oggi la vela non è più esclusiva di esperti, chiunque può fare questo tipo di vacanza grazie anche, ...

La Royal Commission for AlUla (RCU) realizzerà un nuovo resort nell'ambito del programma Journey Through Time (JTT), progettato in armonia con l'ambiente naturale e in linea con la Sustainability C [.Una serata storica per il Lions Club Bra Host. In un clima di cordialità, entusiasmo e buoni propositi, giovedì 18 maggio, presso il ristorante La Porta delle Langhe di Cherasco, sono stati festeggiat ...