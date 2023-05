Chanel Totti compie 16 anni | Più alcol che La frase scandalosa sulla torta

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Non c'è pace per. Qualsiasi cosa posti sui social, finisce inevitabilmente per attirare più critiche che applausi. Stavolta è stata duramente attaccata per lache ha scelto di metteredi compleanno dei suoi sedici. Per l'occasione, si è fatta preparare infatti una classicabianca e rosa con panna, con una scritta decorata: “Reggo piùche persone”. Non bastava la solita scritta “Tanti Auguri” e il numero 16? No, perché non sarebbe “cool” e adatto ai nostri tempi. Oggi si sceglie unarappresentativa del carattere della persona. E, a giudicare dalla, lo scivolone è reale. Dopo che la figlia dell'ex-capitano della Roma ha pubblicato sui ...