Chanel e Cucinelli | insieme per Lanificio Cariaggi

Leggi su panorama

(Di mercoledì 24 maggio 2023)si unisce a Brunellocon l’acquisizione di una partecipazione di minoranza nel capitale sociale dispa, eccellenza italiana per la produzione di filati per maglieria e leader nel settore del cashmere e delle lane pregiate. Un accordo storico quello siglato dalle due Maison del lusso e dalla famiglia, in base al quale la famigliamanterrà il controllo dell’azienda omonima con il 51% delle azioni, mentre Brunellospa eavranno ciascuna una partecipazione del 24.5%. È la prima volta checollabora con un altro brand per l’acquisizione di un’azienda. Secondo quando riportato da WWD, l’interesse della Maison francese sarebbe nato da una collaborazione di lunga data ...