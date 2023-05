Cesena | artista russa canta in una casa ripulita dal fango

... si è unito ai volontari per spalare il fango nelle zone die Faenza, tra le più colpite ... Non poteva mancare il sostegno di unsempre attento all'attualità come Vasco Rossi: "Sostengo ...... l'ha espresso sui social la sua vicinanza alla popolazione colpita. ' Sono vicino a tutte ... E poi Cricca, concorrente dell'ultima edizione del talent Amici, sceso in campo trae Faenza ...Radmila Novozheeva è una cantante siberiana arrivata in Romagna per cercare lavoro. "Non c'è dispositivo che possa rendere giustizia acustica a quanto abbiamo vissuto!" scrive su Facebook il ...

Alluvione Cesena, artista siberiana si esibisce nella casa pulita dal fango Repubblica TV

L’artista morcianese Giuliano Cardellini fa tappa a Cesena dove presenterà il suo nuovo libro ’Vivi il tuo benessere’. La presentazione si terrà sabato alle 16.30 nell’aula magna della biblioteca ...La rassegna ’Segafedo Jazz’ la scorsa settimana era stata sopsesa per l’emergenza alluvione. Domani sera dalle 22 sul palco si esibirà la star americana e leggenda della batteria mondiale.