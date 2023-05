Ceppaloni | scelta la Giunta Cataudo | “Ora bisogna rimboccarsi le maniche”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – “Da lunedì la macchina amministrativa sarà operativa a tutti gli effetti”, è con queste parole che il neo sindaco di, Claudio, eletto lo scorso 15 maggio, ufficializza laed i consiglieri comunali, che si insedieranno, ufficialmente, domenica 28 maggio alle ore 17. “Il nostro lavoro – prosegue– è iniziato già prima delle elezioni amministrative. Abbiamo ascoltato le persone, le loro istanze e problemi. Ci siamo presi il tempo necessario per restituire a tutti gli elettori il miglior programma amministrativo possibile. In questi mesi – prosegue il Sindaco– è prevalso solo il buonsenso e la voglia di restituire ala centralità che merita”. “Sono entusiasta della mia squadra – ...

"Parte la giunta Cataudo. Molte ombre e poche luci! Spero di sbagliarmi…". Così la consigliera comunale e più votata alle ultime comunali di Ceppaloni, Emanuela Barone, commenta la nomina del nuovo es ...