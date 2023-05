La maggioranza ha bocciato due emendamenti, del Pd e di +Europa, che avrebbero introdotto nell'ordinamento la trascrizione degli atti di nascita dei figli delle coppie gay concepiti all'estero, così ...La flat tax - rispetto alla quale più di tutti è la Lega in pressing - è nel programma dele, assicurano dal partito della premier, verrà portata avanti, anche se resta da vedere come si ...... su quelli di genere il parere del Cda non è vincolante, bastano tre voti e ilanche ... Inoltre Laura Tecce e Incoronatae come autrici considerate d'area Giulia Bonaudi e Francesca ...

Centrodestra boccia emendamenti su trascrizioni figli coppie gay ... Agenzia ANSA

La maggioranza ha bocciato due emendamenti, del Pd e di +Europa, che avrebbero introdotto nell'ordinamento la trascrizione degli atti di nascita dei figli delle coppie gay concepiti all'estero, così c ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...