Cecas | dal 26 maggio il nuovo singolo “Tempo”

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Dal 262023 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “”, ildi. “” è un brano che nasce da una riflessione personale durante una passeggiata. Tante volte ci si preoccupa della velocità con cui scorre il, ci affanna ad inseguirlo per paura di rimanere indietro, a tal punto che si dimentica di viverlo. Non si fa caso a ciò che ci circonda e a quello che sta accadendo per pensare al futuro, quando l’unico momento reale è il presente. Commenta l’artista a proposito del brano: “Ho scelto questo brano comein questo periodo per invitare alla spensieratezza e a godere di ogni momento, senza per forza dargli una connotazione, ma semplicemente per il piacere di viverlo ...