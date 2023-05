Caterham EV Seven - L' elettrico al servizio del piacere di guida

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Uno dei marchi inglesi noti per la sua filosofia senza compromessi è pronto a passare all'. Si tratta della, che all'edizione 2023 del Goodwood Festival of Speed presenterà la EVConcept. Un prototipo per valutare come agire in futuro. Erede della minimalista Lotus Super, la versioneha fatto divertire generazioni di appassionati con la formula del peso ridotto e della meccanica derivata dalla grande serie. Il marchio britannico però è pronto a esplorare nuove strade e ha aperto collaborazioni con partner esterni per affacciarsi nel mondo delle EV e capire quale potrebbe essere il modo per portare l'immortalenel futuro. Non parliamo quindi di una prefigurazione di un modello destinato a raggiungere entro breve i listini, ma di un ...

Nel corso del tempo, laè rimasta sostanzialmente immutata ma, adesso, sta per arrivare un importante cambiamento. PRIMI DETTAGLI Questo concept permetterà alla casa automobilistica ...Erede della minimalista Lotus Super, la versioneha fatto divertire generazioni di appassionati con la formula del peso ridotto e della meccanica derivata dalla grande serie. Il ...Leggerezza, essenzialità ed efficacia nella guida in pista: queste le prime cose a cui pensi quando parli di. Tutte cose che, in base all'esperienza comune, fanno a pugni con l'auto elettrica. Non tanto per la potenza del motore, ma per il peso delle batterie e per la loro autonomia, che in ...

Caterham EV Seven: elettrica motore, peso autonomia - Quattroruote.it Quattroruote

La "ricetta" di Caterham è molto semplice ed è quella di realizzare vetture piccole, leggere e a due posti. Modelli che per le loro caratteristiche sono molto divertenti da guidare. Adesso, anche ques ...Caterham ha svelato nelle scorse ore la sua ultima concept car con il nome di Caterham EV Seven. Conosciamo questo brand principalmente per i suoi veicoli leggeri, dunque l'azienda non ha alcuna inten ...