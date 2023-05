Cassano | “Inter | anche con la Champions manderei via Inzaghi”

Commenta per primo Nel corso dell'ultima puntata della Bobo Tv su Twitch, Antonioha parlato della stagione dell', non risparmiando critiche a Marotta e Inzaghi: 'Essere a - 20 dal Napoli è una vergogna'.Nel corso dell'ultima puntata della Bobo Tv su Twitch, Antonioha parlato della stagione dell', non risparmiando critiche a Marotta ...In quel Milan segnarono anche 4 gol Antonioe 4 gol Clarence Seedorf. In quella stagione il ... Quel Milan di Max Allegri vinse anche la Supercoppa Italiana nel 2011 contro l'a quel tempo ...

Video Inter, Cassano: "Essere a -20 dal Napoli è una vergogna" La Gazzetta dello Sport

Risultato sorprendente: così il Corriere dello Sport definisce la proiezione del bilancio dell'Inter per la stagione che sta per concludersi. Risultati insperati a livello economico ...Il duro commento di FantAntonio sulla stagione dell'Inter e il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dei nerazzurri.