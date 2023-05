Caso Vinicius | interviene anche l’Onu | “Servono misure contro il razzismo nello sport”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L’eco della vicenda che riguarda i cori e gli insulti razzisti di alcuni tifosi nei confronti diJr in Valencia-Real Madrid è arrivata fino all’Alto Commissario delper i diritti umani Volker Türk. L’austriaco è intervenuto durante una conferenza stampa a Ginevra e ha condannato l’episodio accaduto domenica 21 maggio al Mestalla: “L’abuso razziale di cui è stato vittima – ancora una volta – il calciatore”Junior “in Spagna, domenica scorsa, ci ricorda la diffusione del“, ha detto l’Alto commissario, che ha invitato “coloro che organizzano eventiivi a mettere in atto strategie per prevenire e contrastare il“. “È necessario fare molto di più per sradicare la discriminazione razziale, e si deve ...

Non si sono ancora placate in Spagna le polemiche per il: dopo essere stato oggetto di cori razzisti da parte dei tifosi del Valencia , l'attaccante del Real Madrid era stato espulso per una gomitata a un avversario, ma ieri la squalifica è ...Nuove accuse di razzismo che coinvolgono l'ambiente del Real Madrid . Dopo ildiche ha subito insulti nel corso della gara contro il Valencia, un utente ha accusato Dani Carvajal , difensore dei Blancos , di comportamenti simili prendendo spunto da un filmato del ...Ilha assunto una dimensione internazionale e potrebbe avere ricadute preoccupanti per il calcio spagnolo Real Madrid's Brazilian forwardJunior (3R) confronts Valencia's officials ...

Caso Vinicius, tre arresti a Valencia per gli insulti razzisti - Sportmediaset Sport Mediaset

Sono spuntati anche messaggi diffamatori. Uno su tutti e attribuito all’ex campione deceduto nel 2020: "Sanno che ho simulato la mia morte, vero" ...Durante la partita Valencia-Real Madrid del 21 maggio, alcuni tifosi dei valenciani hanno insultato l'attaccante dei Blancos. Da Brasilia sono arrivate proteste istituzionali: l’ambasciatrice spagnola ...