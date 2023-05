Caso Vinicius | corteo davanti al consolato di Spagna a San Paolo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Decine di manifestanti si sono radunatialdi, nella zona sud di San, in Brasile, per manifestare solidarietà all'attaccanteJunior, e protestare contro gli ...

Ildi razzismo che ha visto vittimaha fatto il giro del mondo. A Sao Paulo diverse persone si sono riunite davanti al consolato spagnolo per protestare e difendere il loro campione. 24 ...Decine di manifestanti si sono radunati davanti al Consolato di Spagna, nella zona sud di San Paolo, in Brasile, per manifestare solidarietà all'attaccanteJunior, e protestare contro gli attacchi razzisti. Il corteo è stata caratterizzato dallo slogan "LaLiga razzista", con richieste di provvedimenti al governo spagnolo. Oltre al movimento nero,...Il noto artista di strada TvBoy ha dedicato un murale all'attaccante del Real Madriddopo ildi razzismo che l'ha visto coinvolto nelle ultime settimane. Il brasiliano è rappresentato in versione Superman e nel video postato su Instagram risuonano in sottofondo le parole ...

Caso Vinicius, Valencia: “Responsabili individuati. Stadio razzista Falso” Tuttosport

"Ogni giro fuori casa una brutta sorpresa. E ce ne sono state tante in questa stagione. Auguri di morte, pupazzi impiccati, tante urla ...Decine di manifestanti si sono radunati davanti al Consolato di Spagna, nella zona sud di San Paolo, in Brasile, per manifestare solidarietà all'attaccante Vinicius Junior, e protestare contro gli att ...