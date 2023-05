Caso plusvalenze | Zuliani | “Un processo folle per affossare la Juventus”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il giornalista bianconero, Claudio, esprime la sua opinione sulla situazione attuale che vede lapenalizzata.– Nel corso della giornata del 22 maggio, laha subito una penalizzazione di ben 10 punti in classifica. I giudici della Corte, in una diversa composizione rispetto a quella che il 20 gennaio aveva emesso la famosa penalizzazione di -15 punti, hanno deciso di intervenire sulla richiesta avanzata inizialmente dal capo della Procura FIGC, Giuseppe Chinè, che aveva chiesto una penalizzazione di 11 punti. I sette ex dirigenti e consiglieri del Consiglio di Amministrazione bianconero, per i quali l’accusa aveva richiesto otto mesi di squalifica, sono stati prosciolti. Tra di loro, spicca il nome di Pavel Nedved. Claudio, noto ...

5 Il mondo Juventus è in tensione dopo la nuova sentenza della Corte d'Appello della Figc che ha inflitto una penalizzazione di 10 punti per il, con la possibilità di restare fuori non solo dalla prossima Champions League ma da tutte le competizioni europee per le decisioni della UEFA. Uno scenario al quale ha alluso anche ......dalla Corte di Appello della FIGC alla Juventus dopo la nuova udienza del processo. L'... la Christillin si fa tranchant : C'è stata molta attenzione sulJuventus. Tutto è partito dalla ...FOTOGALLERY %s Foto rimanenti juventuse stipendi Juve, tutte le tappe La Figc ha fissato per il prossimo 15 giugno la prima udienza sul filone della 'manovra stipendi' Juventus ...

Plusvalenze, Juve penalizzata di 10 punti: la sentenza della Corte di appello Figc Sky Sport

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, si è espresso così dopo la penalizzazione dei 10 punti dei bianconeri Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato a LaPresse ..."Juventus nel mirino Sembrerebbe che un po' di attenzione particolare ci sia stata. Tutto è cominciato con la procura di Torino che ...