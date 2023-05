Casini | “Razzismo? L’obiettivo è sradicarlo entro il 2030”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Al termine dell’Assemblea della Lega di Serie A disputatasi a Roma, al Salone d’Onore del Coni, Lorenzoha dichiarato: “Ilnon è un fenomeno solo italiano, ma questo non ci deve consolare. Lo stadio, il calcio non sono isole separate, sono parte della società e il rimedio non può essere affidato solo al mondo dello sport”. Una delle possibilità per combattere il fenomeno potrebbe essere l’interruzione della partita: “E’ una possibilità già prevista. Poi c’è un altro tema: sospendere le partite con decine di migliaia di persone che si trovano raccolte insieme e senza vedere una partita, è una cosa che dall’ordine pubblico viene chiesta di valutare sempre attentamente. Poi è l’arbitro a prendere quella decisione, ma delle sospensioni a tempo ci sono state già“.ha aggiunto: “sia ...

Eppure sopravvive ancora un razzismo strisciante. Il piano di Casini è volto soprattutto alla valorizzazione dei giovani. Ecco le sue parole riportate da Alfredo Pedullà: 'Ci stiamo impegnando a fondo nella lotta al razzismo che fa male al calcio.

