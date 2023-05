Casini | «Razzismo? L’obiettivo è sradicarlo entro il 2030»

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Le parole di Lorenzo, presidente della Lega Serie A, sul tema delnel calcio: «Sospendere le partite è una possibilità prevista» Lorenzoha parlato al termine dell’Assemblea della Lega Serie A, concentrandosi sul tema del. Di seguito le sue parole.– «Ilnon è un fenomeno solo italiano, ma questo non ci deve consolare. Lo stadio, il calcio non sono isole separate, sono parte della società e il rimedio non può essere affidato solo al mondo dello sport». SOSPENSIONE PARTITE – «É una possibilità già prevista. Poi c’è un altro tema: sospendere le partite con decine di migliaia di persone che si trovano raccolte insieme e senza vedere una partita, è una cosa che dall’ordine pubblico viene chiesta di valutare sempre attentamente. Poi ...

