Casini | «Giustizia sportiva? L’auspicio che tutti abbiamo è di avere tempi certi e rapidi»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Lorenzo, presidente della Lega Serie A, ha parlato in conferenza stampa al termine dell’assemblea di lega odierna Lorenzo, presidente della Lega Serie A, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «La riforma dellaè un tema che non è stato trattato oggi in Assemblea, ma la posizione dei club è emersa anche nelle dichiarazioni dei presidenti. Laesiste nell’autonomia dell’ordinamento sportivo come fondamentale strumento di risoluzione delle controversie in maniera rapida e tale da non ritardare il funzionamento del sistema.cheè di. Un modello sognato è quello ...