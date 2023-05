Case | stabili i prezzi ma crescono gli affitti

...su Amazon e nel giro di pochissimi giorni questo iPhone 14 arriverà direttamente nelle vostre... Si può contare poi sulla modalità Azione per ripresee senza sbalzi e per la modalità Cinema ...... a conferma della gravità del problema sollevato dagli studenti universitari Nel primo trimestre di quest'anno i prezzi generalmente dellerimangonomentre per gli affitti segnano un ...Nella vera e propria discarica che giace nella zona delle autorimesse del complesso dipopolari di via Casorati 54 "non sono stati più effettuati sgomberi di rifiuti" in vista "dell'...gli...

Bankitalia: prezzi delle case stabili, affitti in forte rialzo LA STAMPA Finanza

Canoni di affitto in aumento. Quasi un operatore su tre segnala difficoltà nella stipulazione di un mutuo, è il valore massimo dal 2015 ...Gli affitti sono in forte rialzo e lo saranno ancora nei prossimi mesi, mentre il prezzo delle case in vendita è in calo: come sta cambiando il mercato immobiliare.