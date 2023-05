Nuove accuse di razzismo che coinvolgono l'ambiente del Real Madrid . Dopo il caso di Vinicius che ha subito insulti nel corso della gara contro il Valencia, un utente haDani, difensore dei Blancos , di comportamenti simili prendendo spunto da un filmato del passato che, in realtà, era stato modificato, a quanto pare, con dei sottotitoli ad hoc. Lo ......nei sui confronti emerse sui social Dani, difensore del Real Madrid, ha risposto sul suo profilo Twitter alle accuse di razzismo nei suoi confronti. Il terzino spagnolo era statoda ...Nelle ultime ore, infatti, anche il terzino dei Blancos, Dani, è statodi razzismo da un utente su Twitter, che ha pubblicato una foto del giocatore mentre si rivolge in maniera ...

Carvajal accusato di razzismo sui social: dura replica ad un utente ItaSportPress

Dani Carvajal, difensore del Real Madrid, ha risposto alle accuse di razzismo nei sui confronti emerse sui social Dani Carvajal, difensore del Real ...