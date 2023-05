Carovita CGIL | Necessarie misure di contrasto

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 maggio 2023) – “È sempre più necessaria la variazione del bilancio di Roma Capitale, condivisa con le organizzazioni sindacali come chiediamo da tempo, con l’obiettivo di destinare maggiori risorse e strumenti ai territori per contrastare gli effetti del caro vita e caro bollette e potenziare i servizi perché l’inflazione è tornata a crescere nella Capitale”. Lo dichiara in una nota ladi Roma e del Lazio. “Da marzo ad aprile si registra un +0,6% e su base annua del 7,7%. L’aumento è dovuto principalmente ai prezzi dei beni energetici non regolamentati e in misura minore a quelli dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. “Seppur nei mesi precedenti si sia registrata una fase di rientro, l’inflazione resta alta sui beni irrinunciabili: beni alimentari e spese per l’abitazione. A Roma l’inflazione su pane e cereali pesa il 15,5% su base annua, del 20,1% su ...