“Caro Ben | ti scrivo per congratularmi” La lettera di una maestra al suo alunno autistico

(Di mercoledì 24 maggio 2023) È una vicenda bellissima, ricca di emozioni e di autenticità, quella che nelle ultime ore ha commosso il popolo del web. È la storia di unache ha voluto scrivere unaa un suoche non ha superato in maniera brillante gli ultimi test scolastici. “Voglio che tu capisca qualcosa di molto importante” – ha scritto la– “Questi test misurano solo una piccola parte di te e delle tue capacità”, sottolineando che non è di certo un piccolo fallimento a definire il nostro valore, il talento e le capacità che ci appartengono, ma quanto più il percorso che decidiamo di affrontare e che ci conduce verso il risultato finale. Il destinatario di questaè un bambinodi 11 anni che frequenta il Lansbury Bridge School & Sports College, nel Regno Unito. ...

